Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.581,65 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.672,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 15.363,72 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten handelen woensdag rond recordniveau's. Solide kwartaalresultaten van Amerikaanse bedrijven hebben de zorgen van beleggers met problemen over de toeleveringsketen, inflatie en de Chinese economische groei weggenomen. De S&P 500 is in oktober tot dusver met 6,2 procent gestegen en ligt op koers voor zijn grootste maandelijkse stijging sinds november.

"Beleggers werden in september behoorlijk somber, duidelijk tegen de achtergrond van allerlei macro-economische zorgen", zei marktanalist Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "Het bredere verhaal is dat bedrijven deze dynamiek redelijk goed managen en ook redelijk goed de verwachtingen weten te managen", voegde hij toe.

De markt maakt zich echter nog steeds zorgen, variëren van het lot van Biden's infrastructuur- en sociale-bestedingsplannen tot de mogelijke afbouw van de stimuleringsmaatregelen van de Fed. Voorlopig houden veel beleggers zich vast aan de verwachting dat de aandelenmarkt tegen het einde van het jaar bescheiden en volatiel zullen renderen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,3 procent. De marktindex steeg van 643,0 naar 645,1.

De nieuwe orders voor duurzame goederen zijn in september in de VS op maandbasis gedaald met 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1610. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1619 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1595 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,3 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het derde kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in september later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Autofabrikant General Motors had last van een tekort aan chips en zag de omzet fors dalen. Het concern verhoogde tevens de winstverwachting. Analisten rekenden al op een hogere jaarwinst. Het aandeel daalde 4,3 procent.

Hamburgergigant McDonald's meldde een vergelijkbare omzetgroei van 13 procent in het afgelopen kwartaal, wat minder was dan de 40 procent in het tweede kwartaal. De omzet ligt wel 10 procent hoger dan voor de coronacrisis. Het aandeel won 2,8 procent.

Boeing boekte beduidend meer verlies dan verwacht. De omzet steeg met 8 procent, maar analisten rekenden op een half miljard dollar meer. Het verlies daalde van 466 miljoen naar 132 miljoen dollar, maar het aangepaste verlies per aandeel van 0,60 dollar was fors hoger dan de 0,20 dollar waar analisten op rekenden. Het aandeel noteerde 0,5 procent lager.

Kraft Heinz beperkte zijn omzetdaling, na de verkoop van het pindakaas- en notenmerk Planters. De aangepaste nettowinst was hoger dan verwacht. De omzet daalde licht en Planters voorziet dit jaar een neutrale omzet te draaien, aangepast voor desinvesteringen en valuta-effecten. Het aandeel daalde 0,9 procent.

Harley-Davidson overtrof opnieuw de verwachtingen. De maker van motorfietsen met een lifestyle-imago noteerde 8,6 procent hoger.

Coca-Cola verhoogde zijn winstverwachting na een sterk derde kwartaal, waarin de volumes met 6 procent toenamen en de omzet zelfs met 16 procent steeg tot 10 miljard dollar. Het aandeel steeg 1,7 procent.

Garmin heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt en verhoogde net als Coca-Cola de outlook voor 2021.

Dinsdag nabeurs kwamen Alphabet, Microsoft, Texas Instruments, Twitter en AMD al met kwartaalresultaten. De techreuzen meldden indrukwekkende omzet- en winststijgingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De populaire beurshandel-app Robinhood zag de handel in cryptovaluta opdrogen en de cijfers stelden teleur. Visa kondigde een hoger dividend aan.

Twitter boekte verlies op juridische kosten na rechtszaken over misleiding van beleggers in 2016. Voor het vierde kwartaal voorziet het bedrijf een operationele winst van 130 tot 180 miljoen dollar. De omzetdruk door de aangescherpte privacy-regels van Apple viel mee in het derde kwartaal en zal ook in het vierde kwartaal bescheiden blijven volgens Twitter.

Nabeurs komen onder andere eBay en Apple met cijfers.