Nog meer omzetgroei voor AMG

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in het derde kwartaal de omzet nog harder zien stijgen, maar boekte desondanks een klein verlies. Dit maakte de producent van speciale metalen en mineralen woensdagavond bekend. "Weer wist AMG de EBITDA dit kwartaal te verbeteren, ondanks de negatieve kalendereffecten", zei CEO Heinz Schimmelbusch in een toelichting. Volgens de topman stijgen de prijzen en volumes in alle segmenten, maar de uitdagingen worden ook groter, waarschuwde hij. Hij wees daarbij op logistieke uitdagingen en hogere energiekosten. Waar mogelijk rekent AMG deze kosten door aan zijn klanten. De omzet steeg met 58 procent naar 312 miljoen dollar in het derde kwartaal. In het tweede kwartaal bedroeg de omzetstijging nog 44 procent. AMG boekte een EBITDA van 33,1 miljoen dollar, in vergelijking met 14,1 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging betekent het vijfde opeenvolgende kwartaal van groei na het coronadieptepunt in het tweede kwartaal van 2020. Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettoverlies van 0,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 12,8 miljoen dollar een jaar eerder. Outlook AMG denkt dit jaar elk kwartaal een hogere EBITDA te kunnen halen. Na drie kwartalen bedraagt de EBITDA inmiddels 92,8 miljoen dollar. Daarnaast zei AMG in 2022 te verwachten meer dan 150 miljoen dollar aan EBITDA te zullen realiseren. Ook denkt het aan het einde van 2022 in staat te zijn op per kwartaal 50 miljoen dollar aan EBITDA te kunnen genereren, als de vanadiumuitbreidingen op stoom komen. Het aandeel AMG sloot woensdag 0,8 procent lager op 28,70 euro. Bron: ABM Financial News

