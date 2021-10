Unibail-Rodamco-Westfield ervaart herstel in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen als gevolg van verschillende coronabeperkingen. Dit bleek woensdagavond na publicatie van de resultaten door het Frans-Nederlandse vastgoedfonds.

"Sinds de heropening van al onze centra en ondanks enkele aanhoudende beperkingen, hebben we in het derde kwartaal een duidelijk herstel in activiteit gezien", zei CEO Jean-Marie Tritant in een toelichting op de cijfers. De topman zei tevens dat de terugkeer van activiteit heeft geleid tot een grote verbetering van de huurincasso, het sluiten van nieuwe huurcontracten en een daling van de leegstand.

Tritant zei dat het vastgoedconcern ook vooruitgang boekt bij het stroomlijnen van de Amerikaanse portefeuille. In Europa heeft het vastgoedconcern inmiddels voor 1,8 miljard euro aan vastgoed verkocht. Het bedrijf heeft nog voor 2,2 miljard euro aan vastgoed in de etalage staan.

De bruto-huurinkomsten daalden in de eerste negen maanden van dit jaar met 13,2 procent tot 1,4 miljard euro, in vergelijking met 1,6 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling is met name het resultaat van verleende huurkortingen en de toegenomen leegstand als gevolg van verschillende coronamaatregelen, met name in de eerste helft van het jaar, zei Unibail.

In Europa en het VK wist Unibail in het derde kwartaal 89 procent van de huren te innen, wat een duidelijke verbetering is ten opzichte van de twee voorgaande kwartalen. In het eerste kwartaal bedroeg het incassopercentage 75 procent en in het tweede kwartaal 76 procent.

De leegstand bedroeg in het derde kwartaal 7,9 procent, tegen 8,3 procent in boekjaar 2020 en 8,9 in de eerste helft van 2021.

Outlook

Unibail verwacht voor het hele boekjaar een aangepaste terugkerende winst van minimaal 6,75 euro per aandeel, waarmee het resultaat iets boven dat van 2020 zou uitkomen, ondanks de gestegen kosten van schulden en rekening houdend met desinvesteringen.

Bij de halfjaarcijfers wilde Unibail nog geen outlook afgeven.

Het aandeel sloot woensdag een half procent hoger.