Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 474,04 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.705,81 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.753,52 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.253,27 punten. De Europese aandelenmarkten stonden woensdag onder druk, na een sombere handelsessie in Azië, nadat een andere Chinese vastgoedreus, Modern Land, een obligatiebetaling miste. Daarmee lijken de problemen in de vastgoedsector van het land, ondanks het feit dat China Evergrande ternauwernood een wanbetaling wist te vermijden, alleen maar te verergeren. De oplopende spanningen tussen Washington en Beijing drukken ook op het sentiment, nadat een Amerikaanse toezichthouder China Telecom verbiedt om in de VS te opereren. De Federal Communications Commission gaf het bedrijf 60 dagen de tijd om zich uit de Amerikaanse markt terug te trekken. De toezichthouder noemde het Chinese bedrijf een mogelijke bedreiging voor de nationale veiligheid. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het Duitse consumentenvertrouwen in november onverwacht is gestegen. De vertrouwensindex onder consumenten kwam nu uit op 0,9 punten tegen 0,4 in oktober De euro/dollar noteerde op 1,1592. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1618 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1595 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,8 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws



Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal zowel de inkomsten als de winst zien stijgen. Het aandeel daalde circa 7,0 procent. BASF verhoogde de outlook voor 2021 opnieuw, nadat de omzet in het derde kwartaal met 42 procent opliep. Het aandeel won een kleine 0,2 procent. Het Noorse energiebedrijf Equinor boekte in het derde kwartaal een hoger dan voorziene aangepaste winst en verhoogde het inkoopprogramma van eigen aandelen. Het aandeel sloot ruim 2,0 procent lager. Heineken heeft in het derde kwartaal, dat door de zomerperiode in Europa een belangrijke periode voor de brouwer is, de bierverkoop harder dan verwacht zien dalen. Heineken sloot licht lager. ASM International haalde in het derde kwartaal de eigen outlook ruim, zo bleek dinsdagavond al uit de kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialist, en gaf een meevallende outlook voor het vierde kwartaal af. Het aandeel steeg ruim 6,0 procent. Sodexo heeft in heel het boekjaar 2021 de omzet zien afnemen, maar in de tweede jaarhelft de resultaten beduidend zien aantrekken. Het aandeel Sodexo won ruim 5,0 procent. Britse pub-aandelen stegen woensdag, nadat de Britse minister van financiën een verlaging van accijnzen voorstelde. Pub-eigenaar Marston's steeg 5,0 procent, Mitchells & Butlers won 4,8 procent en J.D. Weatherspoon noteerde 5,9 procent hoger. Heineken bezit ook enkele duizenden pubs in het VK met zijn merk Star Pubs & Bars. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.574,40 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.