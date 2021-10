ASMI beperkt verlies op Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag gesloten met bescheiden verliezen, dankzij ASMI dat de impact van de lagere grondstoffenprijzen op Shell en ArcelorMittal opving.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 815,29 punten. De Midkap-index verloor 0,3 procent.

De energiesector trok de beurs wat omlaag, maar de halfgeleidersector hield de daling beperkt na uitstekende cijfers van ASMI, zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld Asset Management.

Die sterke cijfers brachten de Amsterdamse beurs woensdagochtend in beweging en sectorgenoot Besi, die dinsdag al met cijfers kwam die aanvankelijk minder positief werden ontvangen, ging mee in het kielzog. Daarbij profiteerde Besi ook van een koopadvies van Deutsche Bank.

Op de Amerikaanse beurs bleef de stemming intussen ook positief, met een nieuwe recordkoers voor Microsoft na sterke cijfers en smaakmaker Tesla die blijft stijgen, na de kleine terugval van dinsdag.

Volgens Van Eerden is er een splitsing te zien tussen de softwarereuzen zoals Google en Microsoft, die het uitstekend blijven doen, en de sociale mediabedrijven zoals Facebook, Snap en Twitter, die steeds meer last krijgen van privacyregels.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat tot nu toe de meeste bedrijven de verwachtingen van analisten hebben overtroffen. Toch was de reactie van beleggers op deze cijfers gemiddeld niet erg enthousiast. "Wat ons het meeste opvalt, is dat Amerikaanse IT-bedrijvende de winstverwachtingen van analisten met gemiddeld bijna 20 procent hebben overtroffen maar daarmee werden 'beloond' met een koersdaling van gemiddeld bijna 2 procent. Veel positief nieuws zit blijkbaar al in de koersen verwerkt en de vooruitzichten van de ondernemingen zijn dus niet goed genoeg om de koersen hoger te zetten", aldus Wiersma.

De vraag naar duurzame goederen in de Verenigde Staten daalde in september minder dan verwacht, met 0,4 procent. Er was gerekend op 1 procent daling. Dit zou kunnen betekenen dat het consumentenvertrouwen iets afneemt en daarmee ook het risico op verder oplopende inflatie, zei Van Eerden. Hij zag dit terug in de tienjarige rente op Amerikaanse staatsleningen, die van 1,63 naar 1,57 procent terugzakte. Een lagere rente duidt op een lagere kans op een krapper monetair beleid van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde op 1,1591, vrijwel ongewijzigd sinds dinsdagavond.

In de middag bleken de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week te zijn gestegen met 4 miljoen vaten. "Veel bedrijven hebben voorraden aangelegd en dan zie je de prijs wat dalen", zei Van Eerden.

De olieprijzen liepen wat terug, maar blijven rond het hoogste niveau sinds 2014. "Er is weinig dat de olieprijs kan afbuigen van hun opwaartse beweging op de korte termijn", zei Louise Dickson van Rystad Energy dinsdag. Zij denkt dat OPEC+ niet van plan is om zijn beleid aan te passen om de olieprijs omlaag te duwen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI na cijfers 6.2 procent en sectorgenoot Besi steeg zelfs 7,5 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. ASML hield de winst beperkt tot 2,2 procent.

Analisten waren goed te spreken over de cijfers van ASMI en de outlook voor het vierde kwartaal. Het orderboek van ASMI lijkt dit jaar met 130 procent te zullen stijgen en dat voorspelt hogere winstverwachtingen.

Heineken sloot licht lager na cijfers. Vooral de volumes vielen tegen, met name in Azië, volgens analisten. "De trading update van Heineken liet zien dat de biervolumes van 62 miljoen hectoliter onder consensus lagen en ver onder onze verwachting die nog hoger lag. Alle regio’s van Heineken presteerden onder de consensus. Zelfs in Nederland met open horeca was de verkoop in totaal omlaag ten opzichte van vorig jaar door het verbod op hoge kortingen in supermarkten", aldus analisten van IG.

Verzekeraar Aegon en betaalbedrijf Adyen sloten ook lager, evenals internetinvesteerder Prosus, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en telecombedrijf KPN.

Grondstoffenbedrijven Shell en ArcelorMittal verloren 0,8 en 0,5 procent.

Onder de Midkap-bedrijven blonk Basic-Fit uit met 3,7 procent koerswinst. Morgan Stanley sprak van een sterke kwartaalupdate van de fitnessketen.

Laadpalenmaker Alfen volgde met een bescheidener winst van 1,5 procent, terwijl tankopslagbedrijf Vopak 2,1 procent inleverde, en koffieverkoper JDE Peet's 1,9 procent.

Vastned won na cijfers 1,2 procent bij de Smallcaps. Vastned verwacht voor het direct resultaat in heel 2021 nu een bandbreedte van 1,85 tot 1,90 euro per aandeel tegen eerder 1,80 en 1,90 euro per aandeel.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden rond sluitingstijd in Amsterdam verdeeld. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent, techindex Nasdaq steeg 0,6 procent en de brede index S&P500 stond vlak.