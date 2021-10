Europese Commissie start diepgaand onderzoek naar overname Arm door Nvidia Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart om de voorgenomen overname van Arm door Nvidia te beoordelen. Dit meldde de commissie woensdag. De commissie is bezorgd dat Nvidia's rivalen door de fusie geen of slechts beperkte toegang zouden kunnen krijgen tot de technologie van Arm. Daarnaast wordt gevreesd dat de fusie zou kunnen leiden tot hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie in de halfgeleiderindustrie. Het Japanse SoftBank is de huidige eigenaar van het Britse halfgeleiderbedrijf. "Halfgeleiders zijn overal aanwezig in producten en apparaten die we dagelijks gebruiken, maar ook in infrastructuur zoals datacenters", zei eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. "Hoewel Arm en Nvidia niet rechtstreeks met elkaar concurreren, zijn de patenten van Arm een belangrijke onderdeel in producten die concurreren met Nvidia. Uit onze analyse blijkt dat de overname van Arm door Nvidia kan leiden tot: beperkte of verslechterde toegang tot de patenten van Arm", zei zij. Het besluit tot een diepgaand onderzoek komt niet als een grote verrassing. Eerder al lekte uit dat Brussel vond dat de concessies die Nvidia voorstelde onvoldoende waren. Bron: ABM Financial News

