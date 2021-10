Aandelen Britse pubketens stijgen na verlaging accijns Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Britse pub-aandelen stijgen woensdag, nadat de Britse minister van financiën een herziening van de belasting op alcohol aankondigde, wat de heffingen op rosé, mousserende wijn, bier en cider zal verlagen. De minister zei tevens een geplande verhoging van de accijnzen in te trekken. Pub-eigenaar Marston's steeg 5,0 procent, Mitchells & Butlers won 4,8 procent en J.D. Weatherspoon noteerde 5,9 procent hoger. Heineken, dat ook enkele duizenden pubs in het VK bezit met zijn merk Star Pubs & Bars, daalde. Voorbeurs maakte de Amsterdamse brouwer tegenvallende volumecijfers bekend. Bron: ABM Financial News

