Sterke omzetdaling bij General Motors

(ABM FN-Dow Jones) General Motors heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt, hoewel de krimp meeviel, terwijl de omzet sterker dan verwacht daalde. De nettowinst daalde van 4,0 miljard tot 2,4 miljard dollar, of per aandeel van 2,78 naar 1,62 dollar. Aangepast voor bijzondere posten was de winst per aandeel 1,52 dollar, wat de helft meer was dan de analistenconsensus volgens FactSet, die op 0,98 dollar lag. De omzet daalde van 35,5 miljard naar 26,8 miljard dollar. Dat was lager dan de consensusverwachting van 30,7 miljard dollar. De aangepaste EBIT-marge bedroeg 10,9 procent, ruim minder dan de 14,9 procent een jaar eerder. Het kwartaal was uitdagend door aanhoudende druk op de aanvoer van halfgeleiders, merkte GM op. De fabrikant mikt op sterke groei in elektrische auto's en wil de jaaromzet in 2030 verdubbelen. Outlook Voor dit jaar rekent GM nu op een winst per aandeel van 5,52 tot 6,52 dollar en een aangepaste winst van 5,70 tot 6,70 dollar per aandeel. Het midden van deze bandbreedte, op 6,25 dollar, is lager dan de consensusverwachting van FactSet van 6,41 dollar. Voor het EBIT-resultaat gaat de verwachting omhoog naar 11,5 miljard tot 13,5 miljard dollar. In februari rekende de autofabrikant nog op 10 tot 11 miljard dollar aan bedrijfsresultaat. Het aandeel GM daalde 3 procent in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

