Dubbelcijferige omzetgroei McDonald's

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het derde kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, maar ook dan twee jaar geleden, voor het uitbreken van de coronacrisis. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse fastfoodketen.

Klanten plaatsten grotere bestellingen, terwijl ook de verkoopprijzen werden verhoogd. Ook wees de keten op sterke promotiecampagnes en de lancering van het nieuwe loyaliteitsprogramma 'MyMcDonald’s Rewards'.

Verder merkte McDonald's een sterk herstel in het Verenigd Koninkrijk op.

Wereldwijd zag McDonald's de vergelijkbare omzet met 12,7 procent stijgen, waar dit in het tweede kwartaal nog met 40,5 procent was.

In vergelijking tot diezelfde periode in 2019, toen er dus nog geen sprake was van een coronacrisis, steeg de omzet in het derde kwartaal nog altijd met ruim 10 procent.

In de Verenigde Staten steeg de vergelijkbare omzet met 9,6 procent op jaarbasis, terwijl er in de rest van de wereld een plus van 13,9 procent werd genoteerd. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 ging het om omzetstijgingen van respectievelijk 14,6 en 8,9 procent.

De gerapporteerde omzet steeg afgelopen kwartaal met 14 procent naar 6,2 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen liep de omzet met 13 procent op.

De operationele winst steeg in de afgelopen maanden met 18 procent naar 3,0 miljard dollar. Netto verdiende de fastfoodketen in het derde kwartaal ruim 2,1 miljard dollar. Dat was een jaar geleden minder dan 1,8 miljard dollar.

De winst per aandeel steeg van 2,35 naar 2,86 dollar.

Het aandeel lijkt woensdag bijna 3 procent hoger te gaan openen.