Beduidend meer verlies voor Boeing dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boeing heeft in het derde kwartaal het verlies per aandeel hoger zien uitvallen dan analisten hadden verwacht. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. De omzet steeg op jaarbasis met 8 procent naar 15.278 miljoen dollar. Hiervoor was door analisten geraadpleegd door FactSet 16.370 miljoen dollar verwacht. Er bleef een verlies van over van 132 miljoen dollar, maar dat was over het derde kwartaal van 2020 nog 466 miljoen dollar. Het aangepaste verlies per aandeel uit de kernactiviteiten bedroeg afgelopen kwartaal 0,60 dollar. Vorig jaar was dit nog een verlies van 1,39 dollar. Analisten hielden rekening met een aangepast verlies van 0,20 dollar per aandeel. Boeing heeft een orderportefeuille van 367 miljard dollar. Daarvan komt 290 miljard dollar voor rekening van verkeersvliegtuigen. Het aandeel Boeing lijkt woensdag 0,9 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.