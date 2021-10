Kraft Heinz beperkt omzetdaling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft in het derde kwartaal meer winst geboekt, terwijl de omzet minder sterk daalde dan verwacht. Dat meldde het Amerikaanse voedingsbedrijf woensdagmiddag. De nettowinst steeg van 597 miljoen naar 733 miljoen dollar, of van 0,49 naar 0,59 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 0,65 dollar was hoger dan de consensusverwachting volgens FactSet van 0,58 dollar. De omzet daalde van 6,44 miljard naar 6,32 miljard dollar. Dit was beter dan de verwachting van analisten van 6,04 miljard dollar. Kraft Heinz verkocht zijn notenbedrijf Planters aan Hormel Foods, waardoor een deel van de omzet wegviel. Autonoom, dus exclusief de desinvesteringen, valutaschommelingen en kalendereffecten, zal de omzet dit jaar gelijk zijn aan die in 2020, verwacht Kraft, dat 2020 als een "uitzonderlijk sterk" jaar bestempelde. De winstverwachting ging iets omhoog. De voedingsproducent verwacht dat de aangepaste EBITDA dit jaar zal uitkomen op meer dan 6,2 miljard dollar, vergeleken met minimaal 6,1 miljard dollar die het bedrijf eerder verwachtte. Het aandeel Kraft Heinz stond woensdag 1 procent hoger in de handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

