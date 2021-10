Futures Wall Street wijzen op vlakke start

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet, in afwachting van meer bedrijfsresultaten. De stemming in Europa en Azië is wat somber.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.

De sterke kwartaalcijfers van grote Amerikaanse bedrijven tot nu toe hebben de zorgen bij beleggers weggenomen over problemen in de aanvoerketen, oplopende inflatie en bedreigingen voor de economische groei in China.

"Beleggers werden in september nogal somber, door allerlei macro-economische zorgen", zei Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "Het bredere verhaal van de bedrijfsresultaten is dat bedrijven deze dynamiek behoorlijk goed managen, en dat doen ze ook met de verwachtingen."

Cijfers van Coca-Cola, McDonald's en Kraft Heinz zullen hints geven over hoe bedrijven omgaan met tekorten aan personeel en grondstoffen. Ook Harley-Davidson, Boeing en General Motors komen met resultaten.

Op economisch gebied zijn er cijfers over de orders van duurzame goederen in september. Er wordt gerekend op een daling van 1 procent op maandbasis.

In Europa noteren aandelen lager, met een verlies van 4 procent voor Deutsche Bank na lagere inkomsten bij de zakenbank. China Telecom wordt door de Amerikaanse toezichthouders geweerd van de Amerikaanse markt en daardoor daalden aandelen in Azië, door zorgen over hernieuwde spanningen tussen de twee grootmachten.

De olieprijs daalde ook. Een decemberfuture West Texas Intermediate daalde 1,2 procent tot 83,64 dollar en Brent-olie voor januari werd 1 procent goedkoper op 84,81 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1589. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1598 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Voorbeurs worden cijfers verwacht van Coca-Cola, Boeing Kraft Heinz, General Motors, McDonald's, Ford en Suncor, om er een aantal te noemen.

Dinsdag nabeurs kwamen Alphabet, Microsoft, Texas Instruments, Twitter en AMD al met kwartaalresultaten. De techreuzen meldden indrukwekkende omzet- en winststijgingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De populaire beurshandel-app Robinhood zag de handel in cryptovaluta opdrogen en de cijfers stelden teleur. Visa kondigde een hoger dividend aan.

Twitter boekte verlies op juridische kosten na rechtszaken over misleiding van beleggers in 2016. Voor het vierde kwartaal voorziet het bedrijf een operationele winst van 130 tot 180 miljoen dollar. De omzetdruk door de aangescherpte privacy-regels van Apple viel mee in het derde kwartaal en zal ook in het vierde kwartaal bescheiden blijven volgens Twitter.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag vlak tot licht hoger, terugvallend na een positieve start. De S&P 500-index steeg 0,18 procent tot 4.574,79 punten, technologiebeurs Nasdaq won 0,06 procent tot 15.235,71 en de Dow Jones-index werd 0,04 procent meer waard op 35.756,88 punten.