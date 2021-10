Beursblik: margedruk Flow Traders voorzien na slap beurskwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft vermoedelijk de marge weer zien dalen in het derde kwartaal, met minder handel in de Europese regio en wat meer in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten, die is ingezien door ABM Financial News.

De analisten rekenen op netto handelsinkomsten van 79,2 miljoen euro, wat vrijwel gelijk is aan het derde kwartaal van 2020, maar lager dan in de drie tussenliggende kwartalen, toen de omzet achtereenvolgens 130 miljoen, 142 miljoen en 94 miljoen euro was.

De mondiale volumes in de ETP-handel lagen zo'n 5 procent lager dan een kwartaal eerder, terwijl de volatiliteit op de aandelenmarkt 15 procent lager was, merkte Jefferies op.

Met name de maand augustus was slap voor de handel, en de meningen zijn nog wat verdeeld over hoe goed het herstel in september is geweest. De volatiliteit op de markten was echter laag en Flow Traders liet al doorschemeren dat de maanden juni en juli niet veel bijzonders waren, stelt ING in een vooruitblik. Overigens is analist Reg Watson van ING wat optimistischer dan de consensus over de omzet en de marge.

Vooral in Europa daalden de inkomsten fors, volgens de consensus, omdat ook de marge, of revenue capture, naar verwachting weer is gedaald op kwartaalbasis, van 2,7 naar 2,3 basispunten.

Een jaar eerder was deze marge in Europa ook al laag, op 2,4 basispunten, maar eind vorig jaar en begin dit jaar was deze weer boven de 3 gekomen. Dit hakt er flink in bij de inkomstenkant.

In de Verenigde Staten is de marge nog lager, rond 1 basispunt, maar lijkt de neerwaartse rek er wel een beetje uit. Hier wordt nu gerekend op 1,0 basispunt, tegen 1,1 basispunt in het voorgaande kwartaal én een jaar eerder.

Analisten verwachten dat ook de kosten verder zijn teruggeschroefd vergeleken met de voorgaande kwartalen, waardoor de daling van de nettowinst beperkt zou blijven tot 21 miljoen euro, van 29 miljoen euro in het voorgaande kwartaal en 23 miljoen euro een jaar eerder.

Flow Traders opent donderdag voorbeurs de boeken.