Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een afwachtende markt, die momenteel vooral bedrijfsresultaten en de daarbij afgegeven verwachtingen op waarde schatten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 472,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 15.701,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 6.742,47 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,3 procent naar 7.253,11 punten.

Voor vandaag is de macro-economische agenda gevuld met de Amerikaanse orders voor duurzame goederen en de wekelijkse olievoorraden. Verder geeft de Britse minister van financiën Rishi Sunak inzicht in de begroting van het VK.

Olie werd woensdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 83,47 dollar, terwijl voor een december-future Brent 84,75 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1592. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1601 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1598 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal zowel de inkomsten als de winst zien stijgen. De koers van het aandeel noteerde 5,4 procent lager.

BASF verhoogde de outlook voor 2021 opnieuw, nadat de omzet in het derde kwartaal met 42 procent opliep. De koers van het aandeel BASF noteerde 1,4 procent lager.

Het Noorse energiebedrijf Equinor boekte in het derde kwartaal een hoger dan voorziene aangepaste winst en verhoogde het inkoopprogramma van eigen aandelen. De koers van het aandeel Equinor noteerde 3,1 procent lager.

Heineken heeft in het derde kwartaal, dat door de zomerperiode in Europa een belangrijke periode voor de brouwer is, de bierverkoop zien dalen. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent lager.

ASM International haalde in het derde kwartaal de eigen outlook ruim, zo bleek dinsdagavond al uit de kwartaalcijfers van de halfgeleiderspecialist. De koers van het aandeel ASMI noteerde een plus van 7,2 procent en was daarmee de uitblinker in Amsterdam.

Sodexo heeft in heel het boekjaar 2021 de omzet zien afnemen, maar in de tweede jaarhelft de resultaten beduidend zien aantrekken. De koers van het aandeel Sodexo noteerde 4,9 procent hoger.

In Parijs steeg de koers van het aandeel Schneider Electric met 2,6 procent. In het dominante rode veld was het aandeel Worldline met een koersverlies van 7,9 procent verreweg de grootste daler.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Puma met 3,3 procent en daalde die van het aandeel van Deutsche Wohnen met 4,9 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500-index steeg dinsdag 0,2 procent tot 4.574,79 punten, technologiebeurs Nasdaq won nog geen 0,1 procent tot 15.245,72 en de Dow Jones-index steeg 0,04 procent naar 35,756,88 punten.