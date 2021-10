Valuta: ECB in focus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1600 dollar in een zeer smalle bandbreedte in afwachting van de uitkomst van de monetaire vergadering van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag. "De euro heeft vandaag even een klein herstel laten zien na de dip van eerder deze week na het Duitse Ifo-cijfer", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De lichte stijging van vandaag hield ook nu verband met een Duits cijfer, in dit geval de verrassende stijging van het consumentenvertrouwen", lichtte Koopman toe. Het Duitse consumentenvertrouwen voor november steeg onverwacht van 0,4 punten naar 0,9 punten, terwijl er was gerekend op een daling naar 0,3 negatief. Koopman verwacht van de ECB geen enkele wijziging. "Daarmee lijkt het verschil met het beleid van de Fed groter te worden. De Fed, die volgende week met het rentebesluit naar buiten komt, heeft de taperplannen al klaar liggen, terwijl de ECB het inkoopprogramma onaangeroerd laat. Daarmee lijken er ook meer opwaartse mogelijkheden te zijn voor de dollar. Wij denken dat de euro over 12 maanden rond de 1,1400 dollar noteert", aldus Koopman. Koopman schat daarbij op korte termijn in dat de euro ten opzichte van de dollar na het rentebesluit van de ECB op hetzelfde peil staat als woensdag rond het middaguur. Voor vandaag is de macro-economische agenda gevuld met de Amerikaanse orders voor duurzame goederen over september en de wekelijkse olievoorraden. Verder geeft de Britse minister van financiën Rishi Sunak inzicht in de begroting van het VK. De euro noteerde woensdag vlak op 1,1592 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8444 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,3 procent en noteerde op 1,3729 dollar. Bron: ABM Financial News

