ASMI schiet omhoog op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis, maar op individueel niveau waren de bewegingen groter. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,1 procent op 815,79 punten.

"De Europese beurzen zijn terughoudend van start gegaan", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op.

In Amsterdam viel vooral de flinke koerswinst voor ASMI op na cijfers. De resultaten waren dan ook goed, zo stelden analisten van IG. "De omzet, winst en marge lagen hoger dan gedacht."

Heineken kon juist niet overtuigen. "De trading update van Heineken liet zien dat de biervolumes van 62 miljoen hectoliter onder consensus lagen en ver onder onze verwachting die nog hoger lag. Alle regio’s van Heineken presteerden onder de consensus. Zelfs in Nederland met open horeca was de verkoop in totaal omlaag ten opzichte van vorig jaar door het verbod op hoge kortingen in supermarkten", aldus IG.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat tot nu toe de meeste bedrijven de verwachtingen van analisten hebben overtroffen. Toch was de reactie van beleggers op deze cijfers gemiddeld niet erg enthousiast. Wiersma zag een gemiddelde koersreactie van 0,04 procent negatief op cijfers van de 166 bedrijven uit de S&P 500 die al de boeken openden. "Beleggers zijn enigszins teleurgesteld. Of in ieder geval niet positief verrast", aldus Wiersma.

"Wat ons het meeste opvalt, is dat Amerikaanse IT-bedrijvende de winstverwachtingen van analisten met gemiddeld bijna 20 procent hebben overtroffen maar daarmee werden 'beloond' met een koersdaling van gemiddeld bijna 2 procent. Veel positief nieuws zit blijkbaar al in de koersen verwerkt en de vooruitzichten van de ondernemingen zijn dus niet goed genoeg om de koersen hoger te zetten", aldus Wiersma.

De euro/dollar noteerde op 1,1596. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1595 op de borden.

De olieprijzen liepen vanochtend wat terug, maar blijven rond het hoogste niveau sinds 2014 koersen.

"Er is weinig dat de olieprijs kan afbuigen van hun opwaartse beweging op de korte termijn", zei Louise Dickson van Rystad Energy. Ook zij denkt dat OPEC+ niet van plan is om zijn beleid aan te passen. De volgende vergadering van OPEC en bondgenoten is op 4 november.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won ASMI na cijfers 6,2 procent en Besi steeg 5,2 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Analisten bleken goed te spreken over de cijfers van ASMI. En niet alleen waren de cijfers over het derde kwartaal een meevaller, ook de voor het lopende vierde kwartaal afgegeven outlook verraste positief, volgens JPMorgan.

De cijfers van Heineken konden juist niet op applaus rekenen en het aandeel leverde 1,9 procent in. Vooral de volumecijfers vielen tegen volgens analisten van Morgan Stanley. De grote misser zat in Azië, zo stelden meerdere analisten.

In de AMX won Alfen 1,9 procent, terwijl Vopak 2,1 procent inleverde. Basic-Fit steeg zelfs 2,5 procent na een tussentijdse update. Morgan Stanley sprak van een solide kwartaal.

Vastned won na cijfers 1,2 procent. Vastned verwacht voor het direct resultaat in heel 2021 nu een bandbreedte van 1,85 tot 1,90 euro per aandeel tegen eerder 1,80 en 1,90 euro per aandeel.