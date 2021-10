Beursblik: ASMI jaagt taxaties omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een mooie meevaller laten zien, zowel met de kwartaalresultaten als de afgegeven outlook. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag. "ASMI heeft opnieuw een geweldige set resultaten en outlook laten zien", schreef hij. "ALD is perfect gepositioneerd." Voor het lopende kwartaal rekent ASMI op 600 miljoen euro aan orders. Dat is circa 100 miljoen euro meer dan waarop de bank had gerekend. En ook de 470 tot 500 miljoen euro aan omzet dit kwartaal is 14 procent meer dan Roeg had verwacht. Roeg herhaalde zijn koopaanbeveling voor ASMI met een koersdoel van 400,00 euro. Wel merkte de analist op zijn taxaties te zullen gaan verhogen. De omzetraming voor 2021 kan met enkele procenten omhoog, meent Roeg, en die voor de brutowinst en EBIT met 5 tot 10 procent. En ook voor de komende jaren denkt Roeg zijn taxaties met een paar procent te kunnen verhogen. Het aandeel ASMI steeg woensdag 5,4 procent naar 372,20 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.