'Dubbele meevaller bij ASMI'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International slaagde er toch in om de verwachtingen te overtreffen. Dit concludeerden de analisten van JPMorgan Cazenove woensdag. En niet alleen waren de cijfers over het derde kwartaal een meevaller, ook de voor het lopende vierde kwartaal afgegeven outlook verraste positief, volgens JPMorgan. Op basis van deze cijfers denkt de zakenbank dat AMSI 2022 start met een orderportefeuille van 750 miljoen euro. Dat is 130 procent meer dan eind 2020. En dit betekent vermoedelijk dat de analistenconsensus voor volgend jaar ook omhoog moet. "Zelfs als de orders niet zo sterk blijven als in de eerste helft van 2021, dan nog is ASMI op koers om een erg sterke groei van 20 procent te boeken", denkt JPMorgan. De bank mikt op een jaaromzet van 2,4 miljard euro. ASMI blijft dan ook een favoriet bij JPMorgan. De bank heeft een Overwogen advies op het aandeel. Het aandeel wint woensdag 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

