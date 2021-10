Equinor koopt meer aandelen in na sterk kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Equinor heeft in het derde kwartaal een hoger dan voorziene aangepaste winst geboekt en verhoogde het inkoopprogramma van eigen aandelen. Dit maakte de Noorse energiereus woensdagochtend bekend. De oliereus wees op de hoge prijzen en de goede operationele prestaties. Equinor, dat voor 67 procent in handen is van de Noorse staat, boekte in het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 9,8 miljard dollar tegen slechts 780 miljoen dollar een jaar eerder. De analistenconsensus mikte op 8,4 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte Equinor een winst van 4,6 miljard dollar. Onder de streep restte een nettowinst van 1,4 miljard dollar tegen een verlies van 2,1 miljard dollar een jaar eerder, nadat de omzet ruimschoots verdubbelde tot 23,3 miljard dollar. "De huidige volatiliteit in de Europese gasprijzen onderstrepen de onzekerheden in de markt. We hebben stappen genomen om onze gasexport te verhogen om in te spelen op de hoge vraag", aldus CEO Anders Opedal in een toelichting. Equinor wil een dividend over het derde kwartaal uitkeren van 0,18 dollar per aandeel en verhoogde de tweede tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen tot 1 miljard dollar. Eerder mikte Equinor op het inkopen van 300 miljoen dollar aan eigen aandelen. Bron: ABM Financial News

