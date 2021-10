VS doen China Telecom in de ban Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten doen China Telecom in de ban. Dit bleek vannacht uit een bericht van de Amerikaanse toezichthouder. De Federal Communications Commission verbiedt China Telecom om nog zaken te doen in de VS vanwege zorgen over de nationale veiligheid. China Telecom is een staatsbedrijf. China Telecom krijgt 60 dagen om te stoppen met zijn activiteiten in de VS. Eerder dit jaar werden de beursnoteringen van China Telecom, China Mobile en China Unicom al beëindigd door de New York Stock Exchange. Bron: ABM Financial News

