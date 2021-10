Vastned stelt onderkant outlook opwaarts bij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft de bandbreedte van de outlook voor dit jaar aangescherpt en zag over in de eerste negen maanden van dit jaar de operationele resultaten verbeteren. Dit maakte het vastgoedfonds woensdag voorbeurs bekend. Vastned verwacht voor het direct resultaat in heel 2021 nu een range van 1,85 tot 1,90 euro per aandeel tegen eerder 1,80 en 1,90 euro per aandeel. De bezettingsgraad kwam eind september uit op 97,6 procent tegen 96,2 procent eind juni van dit jaar. Verder steeg de zogeheten collection rate van 90 procent na de eerste zes maanden van 2020 naar 94 procent eind september. In de eerste negen maanden van dit jaar sloot het vastgoedfonds 70 huurcontracten af voor een totaalbedrag van 8,6 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van 2020 waren dit er 21. Wel werden nieuwe contracten gemiddeld afgesloten tegen 3,1 procent lagere huren. Bron: ABM Financial News

