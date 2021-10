Deutsche Bank zet Besi op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het advies voor BE Semiconductor Industries verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 72,00 naar 84,00 euro. Analist Robert Sanders merkte op dat het aandeel Besi de afgelopen zes maanden met 4 procent daalden, terwijl bijvoorbeeld ASML en ASMI in diezelfde periode met 22 en 37 procent stegen. Sanders denkt dat dit het gevolg is van zorgen over de cyclus. "Normaliter zouden we inderdaad verwachten dat back-end apparatuur ondermaats zou presteren in een neerwaarts cyclus." Maar dit is geen normale cyclus, betoogt Sanders. De analist rekent op fiks hogere investeringen in 2022 én 2023 door zowel TSMC als Intel. Bron: ABM Financial News

