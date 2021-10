Verder herstel ledenbestand Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet zien stabiliseren en verwelkomde meer leden en opende weer clubs. Dit maakte de uitbater van fitnessclubs woensdag voorbeurs bekend.

CEO Rene Moos zei dat het derde kwartaal het eerste kwartaal was in twee jaar tijd waarin alle clubs open waren. De topman ziet het herstel van het ledenbestand aantrekken, ondanks de coronapas in Frankrijk, die een negatief effect had op het aantal nieuwe leden en de opzeggingen. Afgelopen kwartaal kwamen er onder de streep 200.000 nieuwe leden bij. "Een geweldige prestatie", aldus Moos.

Volgens de CEO was er sprake van een sterke zomerperiode met een aanwas aan nieuwe leden in de doorgaans zwakke juli- en augustusmaand. De septembermaand was voor Basic-Fit de op één na beste maand ooit voor het bedrijf met de verwelkoming van meer dan 250.000 nieuwe leden.

Het toegenomen ledenbestand en de stijgende vaccinatiegraad geven de topman er vertrouwen in om nieuwe clubs in versneld tempo uit te rollen. Moos verwacht nog steeds tegen eind 2022 circa 1.250 clubs open te hebben.

De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 133 miljoen euro, hetgeen bijna vergelijkbaar was met de omzet van 136 miljoen euro een jaar eerder. De beperkte daling heeft te maken met een lager ledenaantal aan het begin van het kwartaal, al werd dit bijna geheel gecompenseerd door een hogere omzet per lid.

Basic-Fit had de beschikking over 428 miljoen euro aan contanten per eind september.

In het afgelopen kwartaal werden er op jaarbasis 93 nieuwe clubs geopend. Het netwerk groeide hierdoor tot 995 clubs.

Het aantal nieuwe leden steeg afgelopen kwartaal tot 2,21 miljoen tegenover 2,01 miljoen aan het einde van het eerste halfjaar van 2021 en 1,75 miljoen voorafgaand aan de heropening van clubs.