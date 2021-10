Meer omzet en winst voor Deutsche Bank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft in het derde kwartaal zowel de inkomsten als de winst zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse bank. De inkomsten van de bank stegen met 2 procent naar 6,0 miljard euro en het nettoresultaat kwam uit op 194 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 5,9 miljard en 182 miljoen euro. Voor belastingen bedroeg de winst 554 miljoen euro. Een meevaller was dat er nog maar nauwelijks voorzieningen voor slechte leningen hoefden te worden getroffen. Deutsche Bank stopte in het derde kwartaal 117 miljoen euro in de stroppenpot, een daling van 57 procent op jaarbasis. Deutsche Bank had eind september een CET1 ratio van 13,0 procent. Dat was een 0,2 procentpunt minder dan een kwartaal eerder. De resultaten waren beter dan analisten hadden voorzien. Wel daalden de inkomsten bij de investment bank van Deutsche. De bank besloot om zijn doelen voor 2022 te herhalen. Het ligt daarmee naar eigen zeggen goed op schema. Bron: ABM Financial News

