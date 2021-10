Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 49 punten voor de Duitse DAX, een min van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. Sterke bedrijfsresultaten in de VS wogen zwaarder voor beleggers dan zorgen over een oplopende inflatie.



"Neerwaartse risico's voor de economie blijven aanwezig, maar belegger kijken daar liever overheen, nu bedrijven meer dan genoeg reden geven om optimistisch te zijn", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

De effecten van hogere grondstofprijzen zijn al zichtbaar in de huidige kwartaalcijfers voor sommige bedrijven, zoals als AkzoNobel. Voor bedrijven die in eindmarkten opereren, is het wachten op de resultaten over het vierde kwartaal.

Intussen gaven de sterke bedrijfsresultaten Amerikaanse beleggers de reden waar ze naar verlangden om weer aandelen te kopen en de koersen naar nieuwe records op te jagen.



Bedrijfsnieuws

K+S heeft vanmiddag de outlook voor 2021 verhoogd. In plaats van een operationele EBITDA van 500 tot 600 miljoen euro, rekent K+S inmiddels op 630 miljoen euro. En in plaats van een negatieve vrije kasstroom van 180 miljoen euro, denkt K+S nu uit te komen op ongeveer nul. K+S sloot desondanks ruim 5 procent lager.

Novartis boekte meer omzet en winst en denkt na over de opties voor zijn onderdeel Sandoz. Het farmaciebedrijf sloot 1,5 procent hoger. UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst flink weten te verhogen. De Zwitserse bank heeft volgens Citigroup ruimte om volgend jaar meer aandelen in te kopen. Het aandeel sloot 1,2 hoger.

Orange zag de omzet licht teruglopen, maar de sterke ontwikkeling in Afrika en het Midden-Oosten hield aan. Het aandeel verloor 1,7 procent. Safran was de opvallendste stijger in Parijs met een winst van 4,4 procent. Ook ArcelorMittal deed goede zaken, evenals autofabrikant Renault en vliegtuigfabrikant Airbus.

Royal Dutch Shell sloot nagenoeg vlak. Het olieconcern kocht bijna 250 tankstations in Texas, en wil daar op een winstgevende manier samen met de klant overstappen naar producten met minder CO2-uitstoot.

In Frankfurt was Siemens Energy de winnaar met 4 procent koerswinst. Fresenius en Fresenius Medical gingen gezamenlijk onderuit en verloren respectievelijk 3,4 en 4,2 procent in waarde.

In Londen viel het aandeel Reckitt Benckiser op met een koerswinst van bijna 6 procent. De kwartaalupdate werd goed ontvangen en de outlook voor dit jaar werd verhoogd.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het groen.

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten dinsdag nipt hoger, terugvallend na een positieve start in reactie op sterke bedrijfsresultaten.

Sterke bedrijfsresultaten gaven beleggers de reden waar ze naar verlangden om weer aandelen te kopen en de koersen naar nieuwe records op te jagen. Maandag waren er al records aangescherpt.

"Het lijkt erop dat de stijging van de winsten per aandeel de door ons verwachte 30 procent dit kwartaal zal overtreffen", zei CIO Mark Haefele van UBS. Hij ziet geen reden om zijn verwachting van 45 procent winstgroei dit jaar te herzien. Voor 2022 is hij gematigder met 10 procent. "Onze koersdoelen voor de S&P 500 index voor juni en december 2022 blijven onveranderd 4.800 en 5.000 punten. Een solide winstgroei blijft de basis van onze outlook", aldus Haefele.

Ook bleek dinsdag het Amerikaanse consumentenvertrouwen te zijn toegenomen in oktober, werden er fors meer nieuwbouwwoningen verkocht in september, nadat in augustus de huizenprijzen iets minder hard stegen dan een maand eerder.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 0,6 procent lager, na de koerswinst van 13 procent een dag eerder, die meer dan 100 miljard dollar beurswaarde toevoegde aan de elektrische autofabriek van Elon Musk, na een order van autoverhuurgigant Hertz voor 100.000 Tesla's.

Facebook leverde 4 procent in. Winst en omzet stegen, maar de advertentie-inkomsten groeiden minder hard. Aangescherpte privacyregels van Apple drukken de inkomsten van sociale mediabedrijven. Facebook blikte voorzichtiger vooruit dan analisten hadden voorzien.

Lockheed Martin stelde teleur met een lagere omzetverwachting voor het jaar en voor 2022. Over de winst werd de defensiespecialist wel iets positiever. Het aandeel kelderde met 12 rocent.

General Electric, UPS en Eli Lilly verhoogden dinsdag hun verwachtingen voor dit jaar. Vooral de omzetstijging bij pakketbezorger UPS werd positief ontvangen. Het aandeel steeg 7 procent.

Verfspecialist Sherwin-Williams waarschuwde voor aanhoudende krapte van grondstoffen, die het derde kwartaal parten speelde. Het aandeel klom toch 2 procent. Speelgoedmaker Hasbro overtrof de winstverwachting in het derde kwartaal en sloot 3 procent hoger.

Nabeurs volgden dinsdag nog een reeks cijfers, waaronder Google, Microsoft en AMD, die sterk hogere omzetten meldden.

De populaire beurshandel-app Robinhood zag de handel in cryptovaluta opdrogen en stelde teleur. Visa kondigde een hoger dividend aan.

Twitter boekte verlies op juridische kosten na rechtszaken over misleiding van beleggers in 2016. Voor het vierde kwartaal voorziet het bedrijf een operationele winst van 130 tot 180 miljoen dollar. De omzetdruk door de aangescherpte privacy-regels van Apple viel mee in het derde kwartaal en zal ook in het vierde kwartaal bescheiden blijven volgens Twitter.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie in het rood.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1602. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1595 op de borden.

MACRO-AGENDA:

