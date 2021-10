Chipfabrikant AMD verhoogt omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Advanced Micro Devices heeft zijn omzetverwachting opnieuw verhoogd, net als bij alle eerdere kwartaalrapporten dit jaar, na opnieuw forse groei in het derde kwartaal. Dat meldde het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf dinsdag. De omzet steeg met 54 procent, van 2,8 miljard naar 4,31 miljard dollar en de winst steeg van 710 miljoen naar 923 miljoen dollar. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst van 0,41 naar 0,73 dollar per aandeel. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 4,11 miljard dollar, omdat het bedrijf zelf een indicatie van 4 tot 4,2 miljard had gegeven. De verwachting voor de winst lag op 0,66 dollar per aandeel. "De operationele winst is op jaarbasis verdubbeld", zei CEO Lisa Su. Dit was te danken aan de toename van geleverde 3 Gen EPYC processoren en een verdubbeling van de omzet van datacenters. "Ons bedrijf versnelde aanzienlijk in 2021, sneller groeiend dan de markt op basis van onze leidende producten en consistente uitvoering." De omzet uit ingebedde en semi-maatwerk-chips - waarin de klandizie van datacentra en spelcomputerfabrikanten is opgenomen - steeg met 69 procent tot 1,91 miljard dollar, van 1,13 miljard een jaar eerder. Hier rekenden analisten op 1,78 miljard. Ter vergelijking: rivaal Intel zag de omzet van datacentra met slechts 10 procent stijgen. De outlook voor 2021 werd verhoogd naar een omzetgroei van 65 procent, in plaats van 60 procent. Dit zou neerkomen op 16,1 miljard dollar, terwijl analisten bij FactSet nog gemiddeld uitgaan van 15,52 miljard. Het aandeel was in de handel nabeurs licht lager. Bron: ABM Financial News

