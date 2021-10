Wall Street houdt het droog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn dinsdag nipt hoger gesloten, terugvallend na een positieve start in reactie op sterke bedrijfsresultaten. De S&P 500-index steeg 0,18 procent tot 4.574,79 punten, technologiebeurs Nasdaq won 0,06 procent tot 15.245,72 en de Dow Jones-index werd 0,04 procent meer waard op 35,756,88 punten. Sterke bedrijfsresultaten gaven beleggers de reden waar ze naar verlangden om weer aandelen te kopen en de koersen naar nieuwe records op te jagen. Maandag waren er al records aangescherpt. "Het lijkt erop dat de stijging van de winsten per aandeel de door ons verwachte 30 procent dit kwartaal zal overtreffen", zei CIO Mark Haefele van UBS. Hij ziet geen reden om zijn verwachting van 45 procent winstgroei dit jaar te herzien. Voor 2022 is hij gematigder met 10 procent. "Onze koersdoelen voor de S&P 500 index voor juni en december 2022 blijven onveranderd 4.800 en 5.000 punten. Een solide winstgroei blijft de basis van onze outlook", aldus Haefele. Ook bleek dinsdag het Amerikaanse consumentenvertrouwen te zijn toegenomen in oktober, werden er fors meer nieuwbouwwoningen verkocht in september, nadat in augustus de huizenprijzen iets minder hard stegen dan een maand eerder. De euro/dollar handelde op 1,1598. Bij het sluiten van de handel in Europa was dit 1,1594. De olieprijzen stegen eensgezind verder. WTI-olie in New York werd 1,1 procent duurder op 84,65 dollar en Brent-olie steeg 0,6 procent tot 85,65 dollar. "De hoge olieprijs helpt de winstgevendheid van olieproducenten, maar belast andere bedrijven en consumenten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dit zet de winsten en het besteedbaar inkomen onder druk. We zien dan ook in verschillende sectoren de winstmarges onder druk staan, met werknemers die hogere lonen eisen ter compensatie van de oplopende inflatie." Bedrijfsnieuws Tesla leek de koerssprong van maandag voort te zetten, maar leverde de winst toch in en sloot 0,6 procent lager. Maandag steeg het aandeel 13 procent, en met nog eens 5 procent koerswinst erbij werd de autofabrikant in twee dagen 175 miljard dollar meer waard. De winst van dinsdag verdampte overigens weer net zo snel. Aanleiding was een grote order van autoverhuurgigant Hertz van 4 miljard dollar voor 100.000 Tesla-auto's. Het verhuurbedrijf wil zijn gehele wagenpark elektrisch maken. Facebook leverde 4 procent in. Winst en omzet stegen, maar de advertentie-inkomsten groeiden minder hard. Aangescherpte privacyregels van Apple drukken de inkomsten van sociale mediabedrijven, zoals sectorgenoot Snap vorige week al opmerkte. Facebook blikte veel voorzichtiger vooruit dan analisten hadden voorzien. Lockheed Martin stelde teleur met een lagere omzetverwachting voor het jaar en voor 2022. Over de winst werd de defensiespecialist wel iets positiever. Het aandeel kelderde met 12 rocent. General Electric, UPS en Eli Lilly verhoogden dinsdag hun verwachtingen voor dit jaar. General Electric boekte een omzetdaling van 1 procent, maar zag de orders wel met 42 procent oplopen. Het aandeel steeg 2 procent. Bij pakketbezorger UPS steeg de omzet met ruim 9 procent. Het aandeel won 7 procent. Farmaciebedrijf Eli Lilly profiteerde van de vraag naar producten tegen het coronavirus. Deze omzet wordt nu geschat op 1,3 miljard dollar. Het aandeel sloot 1,3 procent hoger. Verfspecialist Sherwin-Williams waarschuwde voor aanhoudende krapte van grondstoffen, die het derde kwartaal parten speelde. Het aandeel klom 2 procent. Speelgoedmaker Hasbro overtrof de winstverwachting in het derde kwartaal, terwijl de omzet in lijn was. Het aandeel steeg 3,2 procent. Bron: ABM Financial News

