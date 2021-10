AEX niet te stoppen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gestegen. Met een plus van 0,5 procent en een slot op 816,91 punten steeg de AEX naar een nieuwe all time high.

Volgens Justin Blekemolen van Lynx lijkt het potentieel op korte termijn beperkt "want rond de 825 tot 827 punten ligt momenteel de bovenkant van het stijgende trendkanaal", aldus de beleggingsspecialist.

Mogelijk gaat de AEX eerst wat meer consolideren, denkt Blekemolen, "waardoor de opwaartse ruimte weer toeneemt. Het is daarbij belangrijk dat de index bij een eventuele terugval boven de 800 punten weet te blijven."

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING worden de zorgen over oplopende inflatie en een stijging van het aantal coronabesmettingen "tot nu toe overstemd door prima kwartaalcijfers van bedrijven."

CIO Mark Haefele van UBS verwacht dat de stijging van de winsten per aandeel de door UBS verwachte 30 procent dit kwartaal zal overtreffen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. Het consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door Conference Board, bleek in oktober gestegen.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1594. Een vat WTI-olie werd een half procent duurder rond 84 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van KPN een gematigde ontvangst met een verlies van bijna een procent. Jefferies sprak van een solide omzetontwikkeling in het derde kwartaal. Unibail-Rodamco-Westfield won bijna 2 procent en koploper ArcelorMittal steeg ruim 3 procent.

Besi verloor na zijn cijferrapportage aanvankelijk terrein maar sloot de dag toch ruim een half procent hoger. ING zag geen grote verrassingen. De cijfers waren een tikje beter dan de consensus, zo oordeelde de bank, al was de afgegeven outlook dan juist weer iets aan de karige kant. Voor de camera van ABM Financial News sprak ook analist Jos Versteeg van InsingerGilissen van prima cijfers en positieve opmerkingen van Besi over hybrid bonding, wat volgens Versteeg de toekomst van Besi is.

Heineken, dat woensdagochtend de boeken opent, steeg zo'n 2 procent. ASMI, dat dinsdag nabeurs de boeken opent was hekkensluiter in de AEX met een verlies van bijna 2 procent.

In de AMX won koploper Galapagos ruim 3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een onderzoek van Insider Monkey, waaruit blijkt dat Galapagos populair is onder hedgefunds. Het aandeel dook volgens Insider Money op in de portefeuille van 23 van dergelijke fondsen. Het oude record lag op 22, aldus Van der Pol.

SBM Offshore sloot de rij, met een verlies van iets meer dan een procent. Verder bleven de verliezen in de Midkap beperkt. Basic-Fit, dat woensdagochtend net als Heineken met resultaten komt, steeg bijna 3 procent.

Onder de kleinere aandelen verloor CTP bijna 7 procent, na de aankondiging van de overname van Deutsche Industrie REIT. Met de overname is een bedrag van circa 800 miljoen euro gemoeid. Aandeelhouders van het Duitse bedrijf krijgen voor elk aandeel dat zij bezitten 1,25 nieuw aandeel CTP. Daarmee betaalt CTP een premie van 48 procent.

Brunel ging aan kop in de AScX met een plus van meer dan 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De S&P 500 lag op koers voor een nieuw record met een plus van 0,6 procent.