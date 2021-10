Video: prima cijfers Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van BE Semiconductor Industries waren prima, netjes in lijn met de verwachtingen van de onderneming zelf. Dit concludeert analist Jos Versteeg van InsingerGilissen dinsdag voor de camera van ABM Financial News. De analist wijst op de gestegen marges in de afgelopen jaren en op de positieve boodschap van Besi over hybrid bonding, "toch de toekomst voor Besi", meent Versteeg, die zijn Aanbevolen advies herhaalde met een koersdoel van 90 euro. Klik hier voor: prima cijfers Besi Bron: ABM Financial News

