Wall Street richting hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan dinsdag vermoedelijk hoger van start, nadat maandag al enkele recordstanden werden aangescherpt. De futures op de S&P 500 voorspellen een 0,4 procent hogere opening.

Beleggers kunnen dinsdag aan de slag met een stroom aan bedrijfscijfers en in tegenstelling tot maandag is ditmaal de macro-agenda ook goed gevuld. Voorbeurs staan de Amerikaanse huizenprijzen op de agenda, en later in de middag volgen nog het consumentenvertrouwen en de nieuwe woningverkopen.

Verder waren er voorbeurs al een aantal bedrijven die de outlook voor 2021 verhoogden en daarmee het sentiment een nieuwe steun in de rug gaven.

"Het lijkt erop dat de stijging van de winsten per aandeel de door ons verwachte 30 procent dit kwartaal zal overtreffen", zei CIO Mark Haefele van UBS. Reden dat de belegger geen aanleiding ziet om zijn verwachting van 45 procent winstgroei dit jaar te herzien. Voor 2022 is hij een stukje gematigder met een groeiverwachting van 10 procent.

"Onze juni en december 2022 koersdoelen voor de S&P 500 index blijven onveranderd 4.800 en 5.000 punten. Een solide winstgroei blijft de basis van onze outlook", aldus Haefele.

De euro/dollar handelt richting de openingsbel in New York op 1,1614.

De WTI-olieprijs stijgt vanmiddag een half procent en noteert op ruim 84 dollar. "De hoge olieprijs is gunstig voor de winstgevendheid van olieproducenten, maar werkt wel als een extra belasting voor andere bedrijven en consumenten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Daardoor komen de winsten en het besteedbaar inkomen onder druk. We zien dan ook dat in verschillende sectoren de winstmarges onder druk staan en werknemers hogere lonen eisen ter compensatie van de oplopende inflatie."

Bedrijfsnieuws

Facebook heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald maar de advertentie-inkomsten groeiden op kwartaalbasis minder hard. Wijzigingen in de privacyregels van Apple raken techbedrijven, zoals Snap vorige week al opmerkte. De outlook die Facebook voor het vierde kwartaal afgaf was dan ook een stuk lager dan analisten hadden voorzien. Het aandeel opent dinsdag naar verwachting toch een procent hoger. Schijnbaar had de markt op erger gerekend.

Dinsdag voorbeurs was het ook al druk met cijfers. En daarbij regende het outlookverhogingen. GE, UPS, 3M en Eli Lilly verhoogden allen de outlook voor 2021.

GE boekte afgelopen kwartaal een omzetdaling van 1 procent, maar zag de orders wel met 42 procent oplopen. Bij UPS steeg de omzet met ruim 9 procent. Bij 3M was de omzetgroei 7,1 procent en dat zal in heel 2021 nog meer worden. GE en UPS gaan dinsdag een groene opening tegemoet, terwijl 3M vooralsnog wat lager lijkt te openen.

Eli Lilly profiteert van de vraag naar producten voor de bestrijding van het coronavirus. De omzet uit deze producten wordt nu geschat op ongeveer 1,3 miljard dollar. Het aandeel noteert voorbeurs licht lager.

Verfspecialist Sherwin-Williams waarschuwde voor aanhoudende problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen, die van invloed waren op de cijfers in het derde kwartaal. Het aandeel lijkt een procent lager te openen. Speelgoedmaker Hasbro overtrof de winstverwachting in het derde kwartaal, terwijl de omzet in lijn was. Het aandeel noteert voorbeurs ruim in de plus.

Lockheed heeft dinsdag zijn omzetoutlook voor 2021 verlaagd, nadat in het derde kwartaal de prognose van de analisten niet werd gehaald. Over de winstontwikkeling werd de defensiespecialist wel iets positiever, maar het aandeel lijkt toch aardig in het rood te openen. Voor 2022 voorziet Lockheed een verdere omzetdaling, zo bleek vanmiddag.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, met records voor de S&P 500 en Dow Jones index. De S&P 500 won 0,5 procent bij een recordslot van 4.566,48 punten en de Dow Jones index steeg 0,2 procent tot een all time high van 35.741,15 punten. De Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus op 15.226,71 punten dankzij een mooie koerswinst voor Tesla.