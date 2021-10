Lockheed stelt outlook bij Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed heeft dinsdag zijn omzetoutlook voor 2021 verlaagd, nadat in het derde kwartaal de prognose van de analisten niet werd gehaald. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse defensiespecialist. De omzetverwachting voor 2021 werd verlaagd van 67,3 miljard tot 68,7 miljard dollar naar 67 miljard dollar. Over de winstontwikkeling werd de fabrikant echter iets optimistischer. De winst per aandeel zal dit jaar uitkomen op 27,17 dollar, waar eerder de verwachting was 26,70 tot 27,00 dollar. Verder merkte Lockheed Martin op dat het verwacht dat de omzet in 2022 zal dalen, naar vermoedelijk 66 miljard dollar. De operationele marge zal vermoedelijk uitkomen op ongeveer 11 procent. Resultaten Lockheed Martin behaalde in het derde kwartaal minder omzet en winst, maar wel meer operationeel resultaat. Het geconsolideerde operationeel resultaat ging van 2.147 miljoen dollar naar 2.294 miljoen dollar. In de verslagperiode daalde de nettowinst van 1.698 naar 614 miljoen dollar, of 2,21 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op een winst per aandeel van 2,29 dollar. Lockheed Martin trof een schikking van 1,7 miljard dollar met het oog op zijn pensioenverplichtingen. De omzet van het defensieconcern daalde op jaarbasis van 16,5 miljard naar 16,0 miljard dollar, waar de markt rekende op 17,1 miljard dollar. In de voorbeurshandel noteerde het aandeel Lockheed Martin dinsdag 4,9 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.