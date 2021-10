Sherwin-Williams heeft last van leveringsproblemen

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams had in het derde kwartaal last van de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Dit meldde de Amerikaanse verf- en coatingspecialist dinsdag.

De sectorgenoot van AkzoNobel waarschuwde hier reeds voor in september en had ook in het tweede kwartaal al last van een gebrek aan beschikbaarheid van grondstoffen.

In het derde kwartaal werden de resultaten hierdoor ook "aanzienlijk" beïnvloed, aldus CEO John Morikis, die wel een aanhoudend sterke vraag zag in een aantal eindmarkten. De omzet werd uiteindelijk met een "hoog enkelcijferig" percentage beïnvloed, aldus Sherwin.

De geconsolideerde omzet steeg afgelopen kwartaal met 0,5 procent naar 5,15 miljard dollar, waarbij de vergelijkbare omzet in winkels in de Verenigde Staten en Canada 2,8 procent daalde.

De EBITDA daalde in het kwartaal tot 834 miljoen dollar, of zo'n 16 procent van de omzet. De aangepaste winst per aandeel nam af van 2,76 tot 2,09 dollar, terwijl onder de streep een winst per aandeel overbleef van 1,88 dollar. Dat was een jaar eerder nog 2,55 dollar per aandeel.

Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 2,09 dollar en een omzet van 5,09 miljard dollar.

Outlook

Voor heel 2021 rekent Sherwin op een hoog enkelcijferige omzetgroei met een aangepaste winst per aandeel van 8,35 tot 8,55 dollar. De nettowinst per aandeel moet uitkomen tussen 7,16 en 7,36 dollar.

De problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen zijn ernstiger dan gedacht. Ook rekent Sherwin erop dat de grondstoffenprijzen niet eerder dan volgend jaar zal matigen.

In het vierde kwartaal zal de omzet met 5 tot 10 procent stijgen.

Het aandeel noteerde in de voorbeurshandel een procent hoger.