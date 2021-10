3M rekent op nog meer omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) 3M heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten zien stijgen en verhoogde de omzetverwachting voor heel dit jaar opnieuw. Dit meldde de maker van producten als Post-its en Scotch plakband dinsdagmiddag. "Een breed gedragen autonome groei samen met sterke marges en dito kasstroom", concludeerde CEO Mike Roman in een toelichting. De eindmarkten blijven volgens de topman dan ook sterk. De omzet steeg met 7,1 procent op jaarbasis naar 8,9 miljard dollar. Autonoom en in lokale valuta ging het om een omzetstijging van 6,3 procent. Dit leverde een nettowinst op van meer dan 1,4 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 2,45 dollar, net als een jaar eerder. De operationele kasstroom kwam uit op 1,9 miljard dollar. Outlook Voor 2021 rekent 3M inmiddels op een omzetgroei van 9 tot 10 procent, of 8 tot 9 procent autonoom en in lokale valuta. Voorheen mikte 3M op een omzetgroei van 7 tot 10 procent, of 6 tot 9 procent autonoom. Over de winst per aandeel werd 3M iets voorzichtiger. Die zal dit jaar vermoedelijk tussen de 9,70 en 9,90 dollar per aandeel uitkomen, tegenover 9,25 dollar vorig jaar. De oude winstraming ging uit van 9,70 tot 10,10 dollar per aandeel. Het aandeel 3M opent vermoedelijk ruim twee procent hoger. Bron: ABM Financial News

