Ajax krijgt exclusief ontwikkelrecht voor parkeerterrein P2

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en de gemeente Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over het exclusieve ontwikkelrecht van parkeerterrein P2 door Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club dinsdag bekend. Hiertoe werd een exclusiviteitsovereenkomst getekend, waarin is vastgelegd dat het terrein P2, nu nog in gebruik als parkeerterrein, de komende vijf jaar exclusief voor Ajax wordt gereserveerd. Uiterlijk in 2026 zal P2 op basis van eeuwigdurende afgekochte erfpacht worden uitgegeven aan Ajax. Het terrein grenzend aan sportcomplex de Toekomst zal in de toekomst onderdeel worden van het vernieuwde trainingscomplex van de club. Ook komt er een ministadion waarin Ajax Vrouwen en Jong Ajax in de toekomst hun thuiswedstrijden zullen afwerken. Bron: ABM Financial News

