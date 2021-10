Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na een sterk slot van Wall Street op maandag, waarbij de beter dan verwachte bedrijfsresultaten die tot nog toe zijn verschenen de voorkeur krijgen boven de inflatiezorgen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,4 procent op 473,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,0 procent naar 15.753,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 6.747,15 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,6 procent naar 7.267,89 punten.

De effecten van oplopende grondstofprijzen zijn voor sommige bedrijven als AkzoNobel al zichtbaar in de kwartaalcijfers, voor concerns die in eindmarkten opereren, is het vooral wachten op de resultaten over het vierde kwartaal.

Voor vanmiddag gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenprijzen in augustus, het consumentenvertrouwen over oktober, zoals gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board, en de nieuwe woningverkopen.

Olie noteerde dinsdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 83, dollar, terwijl voor een december-future Brent 84, dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1611. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1603 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1611 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Novartis heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en de winst zien stijgen en gaat de opties voor het onderdeel Sandoz nader bestuderen. De koers van het aandeel noteerde 1,5 procent hoger.

UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst flink weten te verhogen. De koers van het aandeel UBS noteerde 1,4 procent lager.

Orange zag afgelopen kwartaal de omzet licht teruglopen, maar het sterke momentum in Afrika en het Midden-Oosten hield aan. Het aandeel Orange noteerde 2,9 procent lager in koers.

In Parijs bleven de verliezen beperkt tot elf aandelen, waarvan vooral die van Orange sterk uit de toon viel, daar de overige tien de schade beperkt hielden. Aan de groene zijde van het spectrum noteerden veertien aandelen een koerswinst van 1 procent of meer, onder aanvoering van het aandeel Safran, waar 2,9 procent bij kwam.

In Frankfurt boekten elf aandelen een koerswinst van meer dan 1 procent. Hier was de koers van het aandeel Delivery Hero de sterkste stijger met een plus van 2,3 procent. Negen koersen stonden onder het slot van maandag, maar geen enkele daarvan week daar sterk vanaf.

In Londen viel het aandeel Reckitt Benckiser op met een koerswinst van liefst 5,9 procent. De kwartaalupdate van Reckitt werd goed ontvangen. De outlook voor dit jaar werd dan ook verhoogd.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 won maandag 0,5 procent bij een recordslot van 4.566,48 punten en de Dow Jones index steeg 0,2 procent tot een all time high van 35.741,15 punten. De Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus op 15.226,71 punten dankzij een mooie winst voor Tesla.