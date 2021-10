Beursblik: ECB houd kruit droog tot december

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal donderdag de rentes ongemoeid gelaten en zijn maandelijkse obligatie-opkoopprogramma handhaven. Grote beslissingen moeten wachten tot de beleidsvergadering in december, denken economen geraadpleegd door ABM Financial News.

De belangrijkste beleidsrente blijft daarmee vrijwel zeker staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente wordt naar verwachting gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Ook de opkoopprogramma's veranderen nog niet. Het standaard Asset Purchase Programme blijft staan op 20 miljard euro per maand. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro zal minimaal tot eind maart 2022 doorgaan, maar wel in een lager tempo dan in de voorgaande kwartalen, meldde de ECB in september al. Wat er na maart 2022 met het PEPP gebeurt, wordt vermoedelijk pas in december duidelijk.

"Deze week zal Christine Lagarde vooral herhalen dat de huidige hoge inflatiecijfers tijdelijk zijn. Hoewel die tijdelijkheid langer aanhoudt dan verwacht", voorspelt econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

In de eurozone noteerde de inflatie in september op 3,4 procent, tegenover 3,0 procent in augustus. Vrijdag verschijnen voorlopige cijfers voor de maand oktober, met een verwacht inflatieniveau van 3,7 procent.

"Dat zal de boodschap voor Lagarde [donderdag] lastig maken en ze zal die goed moeten inkleden", aldus analist Stefan Koopman van Rabobank.

Inmiddels lijken de valutamarkten in te prijzen dat de ECB mogelijk aanzienlijk sneller de rente zal gaan verhogen, dan de centrale bank zelf aangeeft. Volgens Koopman prijst de markt inmiddels een renteverhoging in per december 2022, terwijl de ECB zelf heeft laten blijken dat er voor 2024 zeker geen renteverhoging in het vat zit.

De marktverwachting is in korte tijd ruim een jaar dichterbij gekomen, door het oplopen van de obligatierentes. Koopman verwacht daarom dat Lagarde tegenwicht zal bieden tegen de zeer 'havikachtige' uitspraken van de Bank of England, die vreest dat de hoge inflatie structureel zal blijken waardoor er sneller renteverhogingen nodig zullen zijn.

Lagarde zal er volgens Koopman waarschijnlijk op wijzen dat de arbeidsmarkt in de eurozone nog weinig signalen van inflatiedruk geeft, en dat het daarom goed is om de rente laag te houden en het economisch herstel nog wat meer ruimte te geven.

Als de ECB conform de eigen uitspraken de rente pas in 2023 verhoogt, dan loopt het niet alleen achter bij de Bank of England, maar ook de Amerikaanse Federal Reserve.

"Europa hobbelt er op rentegebied achteraan en dat wordt weerspiegeld in de koers van de euro", volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Ten opzichte van de dollar heeft de euro dit jaar al 5 procent verloren en tegenover het Britse pond is dit zelfs 7 procent.

De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,1611. De euro/pond koers was 0,8417. De Duitse tienjaarsrente noteert momenteel op 0,137 procent negatief.

Econoom Carsten Brzeski van ING rekent ook niet op vuurwerk bij de beleidsvergadering van de ECB aanstaande donderdag. De centrale bank zal volgens hem vooral de markt willen voorbereiden op wat er komen gaat in december.

Achter de schermen zal volgens de econoom stevig worden gediscussieerd. Een belangrijk onderwerp is volgens ING, hoeveel QE er na de coronapandemie nodig is.

Voorzitter Lagarde zal na afloop geen belangrijke details delen tijdens haar persmoment, denkt Brzeski. Zij moet volgens de econoom al haar energie gebruiken voor de groter wordende kloof tussen haviken en duiven. Daarom zal ze publiekelijk niet het achterste van haar tong willen laten zien.

De ECB maakt donderdag om 13:45 uur het rentebesluit bekend. Om 14:30 uur begint Lagarde aan haar persconferentie.