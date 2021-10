Valuta: euro wacht af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,1610 dollar, nadat maandag het Duitse onderzoeksinstituut Ifo nog somberder over de Duitse economische ontwikkelingen voor dit jaar werd dan deze al was.

"Die visie zorgde voor eurozwakte", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen bevindt de markt zich in een afwachtende sfeer", aldus de handelaar

De markt krijgt vooral in de tweede helft van de week alle gelegenheid te reageren op tal van cijfers én het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. "Wij verwachten dat deze week de oktoberbijeenkomst van de ECB van aanstaande donderdag de belangrijkste gebeurtenis voor de valutamarkten wordt. De recente 'dovish' uitlatingen hebben de marktverwachtingen getemperd. Elke aanwijzing dat binnen de Raad van Bestuur een groep 'haviken' aan het ontstaan is, zou de euro kunnen steunen. Opvallend is daarbij wel dat het gat tussen de ECB-inflatieprognoses van september en de werkelijkheid steeds groter wordt. Op de dag na de ECB-bijeenkomst verschijnen de voorlopige inflatiecijfers voor oktober en daar wordt opnieuw een stijging voor verwacht. Gezien de marktverwachtingen zal dit waarschijnlijk tot een scherpe rally van de euro leiden, zelfs als de toon van Lagarde donderdag neutraal blijkt", aldus Van der Meer.

Andere belangrijke gebeurtenissen worden volgens de handelaar de voorlopig inflatiecijfers van oktober voor de eurozone, die vrijdag verschijnen, en de Amerikaanse groei- en inflatiecijfers voor het derde kwartaal, die respectievelijk donderdag en vrijdag bekend worden gemaakt. "De combinatie van groei- en inflatiecijfers voor het derde kwartaal zou duidelijkheid moeten verschaffen over het ontstaan van stagflatie. Volgens ons is de huidige omgeving duidelijk inflatoir, maar ook vrij groeivriendelijk. We verwachten op beide fronten positieve verrassingen. Wat de marktprognoses betreft zien we ondanks de recente bewegingen nog steeds veel ruimte om renteverhogingen door de Fed naar voren te halen", aldus Van der Meer.

Voor vanmiddag gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de Amerikaanse huizenprijzen in augustus, het consumentenvertrouwen over oktober, zoals gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board, en de nieuwe woningverkopen.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1609 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8424 Britse pond. Het Britse pond won dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3781 dollar.