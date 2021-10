Besi onder druk op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 816,83 punten. "Beleggers zijn goedgemutst aan de nieuwe handelsweek begonnen, gesteund door overwegend sterke kwartaalcijfers van bedrijven", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Zorgen over oplopende inflatie en een stijging van het aantal coronabesmettingen worden tot nu toe overstemd door prima kwartaalcijfers van bedrijven." Vanochtend werden diverse kwartaalrapportages juist minder goed ontvangen, waaronder die van KPN en Besi. Vooral de cijfers van Besi zijn volgens analisten van IG licht teleurstellend. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees verder op nieuwe recordstanden voor de Dow Jones- en S&P 500-index op maandag. "Het sterke slot op Wall Street, lijkt beleggers in Europa vanochtend positief te stemmen", zo stelde de analist. Daarmee tonen de beurzen zich volgens hem zeer veerkrachtig. "Ondanks toenemende zorgen over het aantal coronabesmettingen in Azië en het vooruitzicht op het terugschroeven van de steunmaatregelen door centrale banken", aldus Hewson. SEB merkte dat de Chinese beurzen vanochtend wel onder druk stonden. "Hier blijven veel zorgen over de vastgoedmarkt", aldus SEB. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1611. Beleggers hebben vandaag op het macro-economische vlak vooral oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex. De olieprijzen daalden licht. "De hoge olieprijs is gunstig voor de winstgevendheid van olieproducenten, maar werkt wel als een extra belasting voor andere bedrijven en consumenten", aldus Wiersma van ING. "Daardoor komen de winsten en het besteedbaar inkomen onder druk. We zien dan ook dat in verschillende sectoren de winstmarges onder druk staan en werknemers hogere lonen eisen ter compensatie van de oplopende inflatie." Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van KPN een gematigd ontvangst met een verlies van 0,3 procent. Jefferies sprak van een solide omzetontwikkeling in het derde kwartaal. Unibail-Rodamco-Westfield won 1,8 procent. Besi verloor na zijn cijferrapportage 1,6 procent. ING zag desondanks geen grote verrassingen bij Besi. De cijfers waren een tikje beter dan de consensus, zo oordeelde de bank, al was de afgegeven outlook dan juist weer iets aan de karige kant. In de AMX won Galapagos 4,1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een onderzoek van Insider Monkey, waaruit blijkt dat Galapagos populair is onder hedgefunds. Het aandeel dook volgens Insider Money op in de portefeuille van 23 van dergelijke fondsen. Het oude record lag op 22, aldus Van der Pol. Arcadis sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. Onder de kleinere aandelen verloor CTP 5,3 procent, na de aankondiging van de overname van Deutsche Industrie REIT. Met de overname is een bedrag van circa 800 miljoen euro gemoeid. Aandeelhouders van het Duitse bedrijf krijgen voor elk aandeel dat zij bezitten 1,25 nieuw aandeel CTP. Daarmee betaalt CTP een premie van 48 procent. Het lokaal genoteerde Brill won 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.