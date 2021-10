Beursblik: iets meer omzet voor Corbion verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Corbion is in het derde kwartaal opgelopen, terwijl het onderliggende operationeel resultaat op jaarbasis onder druk vermoedelijk onder druk stond. Dit liet Degroof Petercam dinsdag desgevraagd aan ABM Financial News weten in aanloop naar de kwartaalupdate van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën. De omzet uit de kernactiviteiten komt naar verwachting van Degroof uit op 238 miljoen euro en pro forma op 275 miljoen tegen respectievelijk 212 en 249 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA komt volgens Degroof in het derde kwartaal uit op 30,9 miljoen euro en pro forma op 34,6 miljoen euro tegen respectievelijk 38,5 en 44,6 miljoen euro. Degroof Petercam heeft een koopadvies voor het aandeel Corbion met een koersdoel van 50,00 euro. Corbion publiceert de resultaten over het derde kwartaal en over de eerste negen maanden van 2021 woensdag voorbeurs. Het aandeel Corbion noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 40,42 euro. Bron: ABM Financial News

