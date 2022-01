Correctie: Aandeelhouders Deutsche Industrie REIT steunen overname door CTP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Circa 98,2 procent van de aandeelhouders van Deutsche Industrie REIT heeft akkoord gegeven voor de overname door CTP. Dit maakte de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak vrijdagochtend bekend. Onder het overnamebod werden krap 26 miljoen aandelen Deutsche Industrie REIT aangemeld, ofwel circa 81 procent van het totale aandelenkapitaal. Daarbovenop meldde een aandeelhouder met 1,5 miljoen aandelen zijn steun voor de overname, terwijl een andere grote aandeelhouder zijn 4,0 miljoen aandelen aanmeldde. Als gevolg verwacht CTP circa 98 procent van de aandelen Deutsche Industrie REIT in handen te krijgen. Met de overname is een bedrag van circa 800 miljoen euro gemoeid. Aandeelhouders van het Duitse bedrijf krijgen voor elk aandeel dat zij bezitten 1,25 nieuw aandeel CTP. Daarmee betaalt CTP een premie van 48 procent. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven, moeten vanaf 3 februari verhandelbaar zijn. CEO Remon Vos ziet door de transactie zijn belang verwateren tot 76,91 procent. Correctie: om aan te geven dat aandeelhouders van Deutsche Industrie REIT akkoord zijn gegaan. Bron: ABM Financial News

