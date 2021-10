Winst UBS zit in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het derde kwartaal van dit jaar de winst flink weten te verhogen. Dit maakte de Zwitserse bank dinsdag voorbeurs bekend. De Nederlandse topman Ralph Hamers sprak van opnieuw een sterk kwartaal in alle divisies en regio's, resulterend in een winst voor belastingen van 2,9 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op bijna 2,3 miljard dollar en dit was een stijging van 9 procent op jaarbasis. Dat is veel meer dan 1,6 miljard dollar waarop de analistenconsensus rekende. De inkomsten stegen daarnaast van van 8,9 naar 9,1 miljard dollar. De vermogensbeheertak van UBS zag de operationele winst met 17 procent op jaarbasis stijgen. Boete UBS kan de winst mogelijk goed gebruiken in aanloop naar een hoger beroep dat in december dient tegen een boete van 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak die begin 2019 werd opgelegd. Ook dient er een schadevergoeding aan de Franse staat betaald te worden van 800 miljoen euro. Ook in deze kwestie ging UBS in hoger beroep. De CET1 ratio kwam uit op 14,9 procent. De eerder afgegeven verwachting was 13 procent. Bron: ABM Financial News

