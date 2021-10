Lichte omzetdaling voor Orange Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Orange heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet licht zien teruglopen, maar het sterke momentum in Afrika en het Midden-Oosten hield aan. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van het Franse telecombedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 10,5 miljard euro, hetgeen een daling op jaarbasis betekende van 0,4 procent. Exclusief co-financiering steeg de omzet wel, met 1,3 procent. Vooral de omzet uit Afrika en het Midden-Oosten trok flink aan met 12 procent. In thuismarkt Frankrijk liep de omzet met 4,1 procent terug, maar bleef de omzet stabiel exclusief cofinanciering. Het EBITDA-resultaat na leases daalde met 0,7 procent op vergelijkbare basis tot minder dan 3,6 miljard euro, met name door de lagere cofinanciering in Frankrijk. Verschoond van deze effecten trok de EBITA wel aan met 4,5 procent. Voor 2021 verwacht Orange onverminderd een stabiele, maar licht dalende EBITDA na leases. Na negen maanden lag de EBITDA op 9,4 miljard euro, een daling op jaarbasis van 0,5 procent. Verder wil Orange een interim-dividend uitkeren van 0,30 euro in contanten op 15 december. Voor heel 2021 wordt een dividend van 0,70 euro per aandeel voorgesteld. CEO Stephane Richard sprak in een toelichting van een solide momentum in retaildiensten in vrijwel alle landen waar Orange actief is. Wel voelt het telecombedrijf nog steeds de impact van de coronacrisis in diverse Europese landen, waaronder Spanje. De Spaanse markt blijft bovendien "zeer gefragmenteerd", aldus de topman. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.