Afwachtende opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet.

Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een vlakke opening. Wall Street sloot maandagavond in het groen, terwijl de beurs in Japan vanochtend bijna 2 procent wint.

Maandag maakte de AEX een pas op de plaats op 813,02 punten, nadat vorige week nog overtuigend de hoogste stand ooit werd aangescherpt. Er was sprake van een rustige weekstart, met weinig nieuws. De komende dagen gaat het cijferseizoen evenwel in volle vaart verder en tot nu toe wisten veel bedrijven de verwachtingen te verslaan.

"Nu lag de lat voor verwachtingen niet zo heel hoog. Noch in de Verenigde Staten, noch in Europa. Logisch dus dat de kwartaalcijfers positief verrassen. Maar alsnog zijn beleggers er blij mee", aldus econoom Lub Aben van Van Lanschot Kempen.

Analisten houden er rekening mee dat de impact van stijgende grondstofprijzen- en inkoopkosten voor de meeste bedrijven pas bij de vrijgave van de vierde kwartaalcijfers in de winstmarges tot uiting zal komen.

"Eén van de meer opmerkelijke conclusies van het derde kwartaalcijferseizoen tot nu toe is het vermogen van bedrijven om de prijsverhogingen grotendeels door te berekenen aan de klanten, zonder dat de omzet hierdoor daalt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Cruciaal is nu hoe centrale banken zullen reageren op de stijgende prijzen. Volgende week staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda en dan moet duidelijk worden of de Amerikaanse centrale bank in november al begint met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma. Voor volgend jaar wordt minimaal één renteverhoging verwacht.

Op Wall Street koersten de S&P 500 index en de Dow Jones index maandagavond met bescheiden winsten naar recordniveaus. Techbeurs Nasdaq steeg zelfs met bijna 1 procent, vooral dankzij een fraaie winst voor Tesla, maar dat was niet genoeg voor een all time high.

Tesla

Beleggers op Wall Street keken maandag met open mond naar de koersontwikkeling van de fabrikant van elektrische auto’s Tesla. Het aandeel kende een positieve start van de handelsdag, nadat zakenbank Morgan Stanley voorbeurs het koersdoel verhoogde van 900 dollar naar 1.200 dollar.

Het enthousiasme werd nog groter toen persbureau Bloomberg op basis van bronnen wist te melden dat autoverhuurbedrijf Hertz voor 4,2 miljard dollar 100.000 Tesla’s zou hebben besteld. Als klap op de vuurpijl kwam nog het nieuws dat de Tesla Model 3 in september de best verkochte auto in Europa was.

Het aandeel koerste bijna 13 procent hoger naar 1.025 dollar en doorbrak daarmee de grens van een beurswaarde van 1.000 miljard dollar. In augustus 2018 was Apple ’s werelds eerste bedrijf die deze magische grens van ‘a trillion dollar company’ doorbrak.

Het aandeel Tesla werd maandag 115 miljard dollar meer waard. Ter vergelijking, de semi-monopolist ASML met winstmarges van meer dan 50 procent is na het Franse luxeconcern LVMH met 283 miljard euro het Europese aandeel met de hoogste marktkapitalisatie.

Facebook

Nabeurs op Wall Street meldde social mediabedrijf Facebook een groeivertraging vanwege teruglopende advertentie-inkomsten door wijzigingen in de privacyregels van Apple. De cijfers van het concern achter Instagram, WhatsApp en Facebook, blijven echter indrukwekkend met nu bijna 3 miljard maandelijkse actieve gebruikers en een dubbelcijferige stijging van de nettowinst in het afgelopen kwartaal op jaarbasis naar 9,2 miljard dollar.

Beleggers hielden al rekening met een groeivertraging en het aandeel deed de afgelopen maanden niet mee aan de hausse op de beurs. In de elektronische handel nabeurs klom het aandeel maandag krap 2 procent.

Vandaag zijn in Amerika de ogen gericht op de cijfers van onder meer Alphabet, moederbedrijf van Google, terwijl morgen Apple staat geagendeerd.

Azië en olie

In Azië blijven de meeste beurzen vanochtend dicht bij huis, met uitzondering van de beurs in Japan die opvallend met bijna 2 procent stijgt. Panasonic, producent van batterijen voor Tesla, won in de slipstream van de ontwikkelingen op Wall Street bijna 6 procent.

In Hongkong daalde het aandeel van de geplaagde projectontwikkelaar Evergrande juist 6 procent.

De olie-futures noteren vanochtend in de Aziatische handel vrij vlak. Maandagavond koerste de Amerikaanse olie-future nog een half procent lager, maar bleef wel boven de 85 dollar per vat. De gasprijs steeg daarnaast maandag met kouder winterweer in het vooruitzicht.

Beleggers hebben vandaag op het macro-economische vlak vooral oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex.

Bedrijfsnieuws

KPN boekte in het derde kwartaal van 2021 meer winst dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. KPN behaalde afgelopen kwartaal een aangepaste omzet van 1.312 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 607 miljoen euro en een nettowinst van 185 miljoen euro.

Besi behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 208,3 miljoen euro, een afname op kwartaalbasis van 7,9 procent, en haalde daarnaast voor 209,2 miljoen euro aan orders binnen. Besi rekende op een omzetdaling van 5 tot 15 procent, in lijn met de seizoenspatronen. Voor het vierde kwartaal rekent Besi op een omzetdaling met 5 tot 15 procent op kwartaalbasis.

NSI sloot een onvoorwaardelijke overeenkomst voor de verkoop van zijn aandeel in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. NSI is nu in totaal drie verkopen overeengekomen die in het vierde kwartaal van 2021 zullen worden voltooid. De gezamenlijke bruto-opbrengst bedraagt ruim 64 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won maandag 0,5 procent en de Dow Jones index steeg 0,2 procent tot 35.741,15 punten. De Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus op 15.226,71 punten.