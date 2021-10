NSI verkoopt aandeel winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft een onvoorwaardelijke overeenkomst gesloten voor de verkoop van zijn aandeel in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Dit maakte het vastgoed dinsdagochtend bekend. NSI is nu in totaal drie verkopen overeengekomen die in het vierde kwartaal van 2021 zullen worden voltooid. De gezamenlijke bruto-opbrengst bedraagt 64,3 miljoen euro. In vergelijking met de boekwaarde van 55,6 miljoen euro in juni, heeft NSI een premium van 16 procent tijdens de verkoop gerealiseerd, zo merkte het vastgoedfonds op. De bruto-opbrengsten zijn exclusief een voorwaardelijke winstdeling van 2,5 miljoen euro voor een van de gebouwen. De opbrengst van de verkopen wordt gebruikt om potentiële nieuwe acquisities te financieren en het ontwikkelprogramma van NSI te realiseren. Bron: ABM Financial News

