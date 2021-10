Olieprijs stabiel op hoog niveau

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs schommelde maandag tussen winst en verlies. Bij een settlement van 83,76 dollar noteerde een vat West Texas Intermediate uiteindelijk stabiel ten opzichte van voor het weekend. Brent werd een half procent goedkoper maar bleef wel boven de 85 dollar per vat. De gasprijs steeg maandag met kouder winterweer in het vooruitzicht.

Volgens analist Louise Dickson houdt het tekort aan de aanbodkant aan en rekenen beleggers op een verdere stijging van de vraag naar olie. Een kortstondige opleving richting de 100 dollar sluit Dickson dan ook niet uit.

De voorraden bij de belangrijke oliehub in Cushing in de Amerikaanse staat Oklahoma blijven dalen en staan momenteel op 30 miljoen vaten, volgens analist Warren Patterson van ING. Hij wees daarnaast op de backwardation die zichtbaar is in de oliemarkt, waarbij de spotprijs hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst.

Als de dalende trend in Cushing doorzet, dan zal dit invloed hebben op de Amerikaanse olie-export, aldus Patterson.

Ondertussen lijken de OPEC en bondgenoten er weinig trek in te hebben om de productie verder op te voeren dan momenteel is afgesproken. De Saoedische energieminister zei dit weekend tegen Bloomberg dat OPEC+ voorzichtig moet zijn omdat de coronacrisis weliswaar is beteugeld maar daarmee nog niet per se voorbij is.