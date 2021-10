AEX scherpt record nipt aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week voorzichtig positief begonnen. Bij een stand van 813,02 punten steeg de AEX fractioneel ten opzichte van het slot op vrijdag.

Het was een rustige weekstart, met weinig nieuws. De komende dagen gaat het cijferseizoen in volle vaart verder. Tot nog toe wisten veel bedrijven de verwachtingen te verslaan.

"Nu lag de lat voor verwachtingen niet zo heel hoog. Noch in de Verenigde Staten, noch in Europa. Logisch dus dat de kwartaalcijfers positief verrassen. Maar alsnog zijn beleggers er blij mee", aldus econoom Lub Aben van Van Lanschot Kempen.

Van de Amerikaanse ondernemingen die tot nu toe hun derdekwartaalcijfers publiceerden, versloeg 86 procent de verwachtingen van analisten, aldus Aben. In Europa springt 68 procent van de bedrijven over de lat van de inschattingen vooraf, volgens de econoom.



"Ook de komende weken kunnen beurzen de wind in de rug houden door kwartaalresultaten die boven verwachting zijn", voorspelt de econoom.

Dat betekent niet dat er geen aandachtspuntjes zijn, aldus Aben. "Zo neemt in een aantal Europese landen het aantal Covid-19-besmettingen weer fors toe. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België woedt de vierde golf al volop. Duitsland lijkt aan de vooravond te staan. Belangrijke economieën als Frankrijk, Italië en Spanje blijven voorlopig gespaard", aldus de econoom, die verder vooruitblikt op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, later deze week.

"Wij verwachten weinig spectaculair nieuws vanuit Frankfurt. Dat kregen we vorige week al, met het nakende afscheid van Bundesbank-voorzitter Jens Weidmann", aldus Aben.

Op macro-economisch vlak was er maandag in Europa aandacht voor de Ifo-index die het Duitse ondernemersvertrouwen meet. Die daalde van 98,8 in september naar 97,7 in oktober. Er was een daling tot 98,0 verwacht. Economen van Commerzbank wezen erop dat de index voor de vierde maand op rij is gedaald en dat dit en waarschuwing is dat de Duitse economie in het vierde kwartaal aanzienlijk zal vertragen.

De Chicago Fed National Activity Index daalde naar 0,13 negatief in september, van 0,05 positief in augustus. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt. Is de index negatief, dan impliceert dit een groei onder de trend.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1616. Een vat WTI-olie werd een procent duurder en kostte 84,62 dollar.

Bedrijfsnieuws

ArcelorMittal ging aan kop in de AEX en steeg ruim 4,5 procent. Zwaargewicht Royal Dutch Shell won op gepaste afstand ruim 1,5 procent en ASMI zo'n 2 procent.

Just Eat Takeaway.com moet zijn belang in het Amerikaanse Grubhub tegen het einde van 2021 verkopen of afsplitsen. Dit is de strekking van een brief die aandeelhouder Cat Rock maandag stuurde naar de Amsterdamse maaltijdbezorger. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel, maar handhaafde het koopadvies voor Just Eat Takeaway. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

Grootste daler in de AEX was Prosus, dat er bijna 3 procent op achteruit ging.

In de Midkap deed roestvast staalconcern Aperam goede zaken met een plus van meer dan 3 procent, terwijl hekkensluiter TKH juist meer dan 3 procent verloor.

Onder de kleinere aandelen ging Brunel aan de leiding met een winst van bijna 3 procent. TomTom was de grootste daler en leverde ruim 3 procent in.

Het lokaal genoteerde Geojunxion schreef ruim 6 procent bij terwijl ook Holland Colours zo n 6 procenrt steeg.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De S&P 500 won 0,3 procent.