Video: hoge inflatie nog geen punt van zorg

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de inflatie boven de 3 procent ligt in de VS, het VK en de eurozone, is wat er vanaf nu met de inflatie gebeurt, een punt van zorg voor beleggers, centrale banken en bedrijven. Belangrijk is dat de verkopen op peil blijven, aldus beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in een videogesprek met ABM Financial News. "De inflatie is het gevolg van aanbodtekorten, die wellicht niet op korte termijn afnemen, in combinatie met een snel herstel van de vraag. Een matig hogere inflatie zou echter geen probleem moeten zijn zolang de vraag gezond blijft", aldus Juvyns. Tot nu toe zijn consumenten volgens de strateeg ook bestand gebleken tegen prijsstijgingen: stijgende lonen en tijdens de pandemie opgebouwde spaartegoeden hebben eraan bijgedragen dat de consumentenuitgaven solide zijn gebleven. Een groeiend aantal kleine Amerikaanse bedrijven ziet de inflatie evenwel als een probleem, maar in tegenstelling tot de periode voorafgaand aan de recessie van 2008 is de omzet van bedrijven op dit moment geen punt van zorg. "Zolang de verkopen gezond blijven, is een beetje inflatie meestal een goede zaak voor de bedrijfswinsten." Klik hier voor: hoge inflatie nog geen punt van zorg Bron: ABM Financial News

