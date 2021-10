Goldman verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 128,00 naar 110,00 euro met een herhaling van het koopadvies. De beleggersdag vorige week van Just Eat Takeaway leidt ertoe dat de Amerikaanse zakenbank zijn taxaties verlaagt. De zogeheten overhang in het aandeel wordt echter ook weggenomen, waardoor het koopadvies gehandhaafd blijft. Voor dit jaar mikt Goldman op een brutotransactiewaarde van 29 miljard euro met een EBITDA van 370 miljoen euro negatief. In 2023 zal dit respectievelijk 40,2 miljard en 119 miljoen euro positief zijn, denken de analisten. Verder meent Goldman dat de meeste aandeelhouders positief staan tegenover de uitspraken van Just Eat dat het in de VS openstaat voor consolidatie. Het aandeel Just Eat Takeaway verliest maandag, nadat een teleurgestelde aandeelhouder Cat Rock een brandbrief schreef aan het management, 1,4 procent op 67,04 euro. Bron: ABM Financial News

