Hertz bestelt 100.000 Tesla's - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz heeft 100.000 elektrische auto's besteld bij Tesla als eerste stap in een ambitieus plan om zijn vloot van huurauto's te vernieuwen. Dat meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. De order is de grootste ooit voor elektrische auto's en is goed voor 4,2 miljard aan omzet voor Tesla. Autoverhuurbedrijven vragen meestal grote kortingen van autofabrikanten, maar het genoemde bedrag wijst erop dat Hertz niet veel minder betaalt dan de officiële prijzen die Tesla hanteert. De auto's moeten in de komende 14 maanden worden geleverd. De Tesla Model 3 sedan zou vanaf november kunnen worden gehuurd bij Hertz-filialen in de Verenigde Staten en in delen van Europa. Hertz gaat ook eigen oplaadstations bouwen en klanten mogen gebruik maken van de supercharger-stations van Tesla. Uiteindelijk moeten bijna alle huurauto's van Hertz, en dat zijn er een half miljoen wereldwijd, elektrisch worden. Bron: ABM Financial News

