Kimberly-Clark verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kimberly-Clark heeft na een gemengde prestatie in het derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar iets verlaagd. Dit bleek maandag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van papieren zakdoekjes, wc-papier en luiers. De omzet steeg in het derde kwartaal met 7 procent op jaarbasis tot 5,0 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet met 4 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen mikten ook op een omzet van 5 miljard dollar. De nettowinst per aandeel bleef min of meer stabiel op 1,39 dollar. Op aangepaste basis daalde de winst van 1,72 naar 1,62 dollar per aandeel. Daarmee is de daling iets sterker dan verwacht. De analistenconsensus rekende op 1,65 dollar per aandeel. "Onze resultaten werden geraakt door de aanzienlijke inflatie en de verstoringen in de aanvoerketen, waardoor onze kosten harder stegen dan we hadden verwacht", aldus CEO Mike Hsu in een toelichting op de cijfers. Kimberly-Clark neemt de nodige maatregelen, inclusief het verhogen van de prijzen, om de hoge inflatie op te vangen, benadrukte de CEO. Outlook Op basis van de kwartaalcijfers heeft Kimberly-Clark de outlook voor de hele jaar iets neerwaarts bijgesteld. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 1 tot 2 procent, tegenover 1 tot 4 procent eerder. Op autonome basis zal de omzet met 1 tot 2 procent dalen, waar aanvankelijk nog werd gemikt op een krimp van 0 tot 2 procent. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar tussen de 6,05 en 6,25 dollar uitkomen. Voorheen rekende Kimberly-Clark op 6,65 tot 6,90 dollar. Bron: ABM Financial News

